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Медведев поддержал увеличение численности армии России

Зампред Совбеза Медведев: численность армии России надо увеличить до 1,5 млн человек
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Численность военнослужащих российской армии должна быть увеличена, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его мнению, для успешной защиты страны нужна смешанная армия, основанная и на призыве, и на контракте.

«Наша армия должна стать больше. И параметры ее численности объявлены — это не менее 1,5 млн человек», — сказал Медведев.

О необходимости увеличить число военнослужащих в России до 1,5 млн человек, в том числе 695 тыс. служащих по контракту, заявил в прошлом декабре министр обороны Сергей Шойгу. Он пояснял, что это нужно сделать «для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности» страны.

С 1 января штатная численность Вооруженных сил выросла на 137 тыс. человек. В соответствии с указом президента России Владимира Путина она установлена в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вместе со сдвигом возраста призыва это связано с «войной, которую страны коллективного Запада ведут».

Шойгу также предложил изменить возраст призыва на военную службу, Путин одобрил идею. Законопроект, согласно которому будут призывать граждан в возрасте от 21 года до 30 лет (вместо 18–27 лет), внесли в Госдуму 13 марта.

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Теги
Персоны
Дмитрий Медведев Армия армия России контрактники срочники

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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