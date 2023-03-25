Медведев поддержал увеличение численности армии России
Численность военнослужащих российской армии должна быть увеличена, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По его мнению, для успешной защиты страны нужна смешанная армия, основанная и на призыве, и на контракте.
«Наша армия должна стать больше. И параметры ее численности объявлены — это не менее 1,5 млн человек», — сказал Медведев.
О необходимости увеличить число военнослужащих в России до 1,5 млн человек, в том числе 695 тыс. служащих по контракту, заявил в прошлом декабре министр обороны Сергей Шойгу. Он пояснял, что это нужно сделать «для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности» страны.
С 1 января штатная численность Вооруженных сил выросла на 137 тыс. человек. В соответствии с указом президента России Владимира Путина она установлена в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вместе со сдвигом возраста призыва это связано с «войной, которую страны коллективного Запада ведут».
Шойгу также предложил изменить возраст призыва на военную службу, Путин одобрил идею. Законопроект, согласно которому будут призывать граждан в возрасте от 21 года до 30 лет (вместо 18–27 лет), внесли в Госдуму 13 марта.