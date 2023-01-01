В России увеличилась штатная численность Вооруженных сил

Указом президента численность военнослужащих в российских армии увеличивается на почти 140 тыс. человек

Фото: Виталий Тимкив / РИА «Новости»

В России 1 января вступил в силу указ президента Владимира Путина об увеличении штатной численности Вооруженных сил. В соответствии с документом она установлена в количестве 2 млн 39 тысяч 758 единиц, из них 1 150 628 военнослужащих. Число последних увеличено 137 тыс. человек.

Путин подписал соответствующий указ в августе и поручил правительству предусмотреть выделение Минобороны средств из бюджета.

В последний раз численность российской армии менялась в ноябре 2017 года, тогда ее установили в количестве 1 902 758 единиц, включая 1 013 628 военных. Из последних на контрактников приходилось около 400 тыс. человек, на срочников – 270 тыс., остальные – офицеры, указывал главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский.

В декабре министр обороны Сергей Шойгу заявил,что число военнослужащих в России необходимо увеличить до 1,5 млн, в том числе 695 тыс. служащих по контракту. Он пояснял, что это нужно сделать «для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности» России.

Кроме кадровых военных, в Вооруженных силах числится и гражданский персонал: повара, водители, психологи и медицинские работники. Они составляют около 40% от всей численности состава армии.