Кремль объяснил увеличение численности вооруженных сил

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 73,83 (+0,72) Инвестиции, 16 янв, 19:10
Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 68,29 (+0,71) Инвестиции, 16 янв, 19:10
В Израиле ответили на сообщения о смене гражданства дочерью Тутберидзе Спорт, 14:31
Губернатор Калужской области оплатил издержки Куляка за букву Z на форме Спорт, 14:30
Из чего на самом деле состоят полуфабрикаты РБК и Черкизово, 14:27
«Не в бровь, а в глаз». Как зрители отреагировали на острый стих Назарова Life, 14:25
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:21
Binance уничтожила токены BNB на $575 млн Крипто, 14:05
«Вот же каштан!»: как родителям реагировать на мат у детей Pro, 14:04
Интенсивы РБК Pro: развивайте востребованные навыки
Более 25 онлайн-курсов в удобных форматах: email-рассылка и Telegram-бот. Освойте востребованный навык меньше чем за неделю
Купить со скидкой
Медведев назвал «позорищем» обсуждение танков для Украины в Давосе Политика, 14:04
Фон дер Ляйен пообещала России «десятилетия рецессии» из-за санкций Политика, 14:03
Компактный автомобиль для семейного бизнеса. Обзор РБК и Газ, 14:01
Белгородский губернатор сообщил о втором обстреле области за сутки Политика, 14:01
В окружении Костомарова сообщили о стабилизации его состояния Спорт, 14:00
В Москве простились с Инной Чуриковой. Фоторепортаж Общество, 13:54 
Мусорящих водителей будут штрафовать по камерам: когда система заработает Авто, 13:48
Военная операция на Украине ,  
0 

Кремль объяснил увеличение численности вооруженных сил

Песков: увеличение армии связано с «прокси-войной», которую ведут страны Запада
Страны Запада ведут с Россией «прокси-войну» и выходят за рамки правового поля, а Минобороны выполняет свою задачу, заявил Дмитрий Песков. Планируется, что до 2036 года численность военнослужащих возрастет до 1,5 млн человек
Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Увеличение численности Вооруженных сил России и сдвиг возраста призыва на военную службу связаны с «войной, которую страны коллективного Запада ведут», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Связано это с той войной, которую страны коллективного Запада ведут — прокси-война, которая включает в себя и элементы косвенного участия в боевых действиях, и элементы экономической войны, финансовой войны, правовой войны, с выходом за рамки правового поля. С этим связаны такие меры», — сказал Песков. «Безопасность нашей страны должна быть безусловно обеспечена. И в данном случае Министерство обороны выполняет свою роль», — добавил он.

Мнение о том, что Запад ведет с Россией «прокси-войну», выражал и глава МИДа Сергей Лавров. Таким образом он оценивает поставки оружия стран НАТО Украине.

17 января министр обороны Сергей Шойгу заявил, что увеличение численности Вооруженных сил России будет проводиться в течение 2023–2026 годов. Ранее он предложил довести ее до 1,5 млн, объяснив это необходимостью для «гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности» страны.

Помимо этого, Шойгу призвал поднять возраст зачисления на военную службу с 18 до 21 года, а предельный призывной возраст — с 27 до 30 лет. Президент Владимир Путин инициативу поддержал. Глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов допускал, что переход на новую систему может начаться в весенний призыв. Депутат пояснял, что на первых порах призыв может осуществляться по «смешанному типу», то есть под него будут подпадать люди в возрасте от 18 до 30 лет.

С 1 января штатная численность Вооруженных сил России выросла на 137 тыс. человек. В соответствии с указом Путина она установлена в количестве 2 039 758 единиц, из них 1 150 628 военнослужащих.

Читайте на РБК Pro
Почему корпоративные облигации перестали быть надежным вложением
Ребенок тратит много времени на уроки. Почему не надо ему помогать
Почему результаты банков США не вдохновили рынок и какие проблемы их ждут
Налоговая система России сильно обновится в 2023 году. Что важно знать
Авторы
Теги
Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дмитрий Песков Кремль Сергей Шойгу Вооруженные силы Армия повышение призывного возраста
Материалы по теме
В Думе допустили призыв с 18 до 30 лет на переходный период
Политика
В Думе и Совфеде объяснили идею Шойгу поднять призывной возраст
Политика
В России увеличилась штатная численность вооруженных сил
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter