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Вучич заявил о сумасшедших временах из-за ордера на арест Путина

Вучич: ордер на арест «лидера одной из величайших стран» — признак сумасшедших времен

Преследование «лидера одной из величайших стран мира» является признаком сумасшедших времен, в которые мы живем. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на раурных мероприятиях к 24-й годовщине бомбардировок НАТО, передает портал Novosti.rs.

«Мы живем в сумасшедшие времена… Перед нами тяжелый период, мы живем в такие времена. Мог ли кто-нибудь представить, что будет преследоваться лидер одной из величайших стран мира?», — сказал Вучич.

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в середине марта. Как говорится в сообщении МУС, оба «предположительно несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию».

Это решение резко раскритиковали власти России. Кремль назвал даже саму постановку вопроса об ордере на арест Путина «возмутительной и неприемлемой». А Львова-Белова сочла такое решение оценкой помощи детям со стороны России.

Президент США Джо Байден назвал решение МУС обоснованным. В Германии пообещали, что арестуют российского президента в случае визита; российский СК в ответ на это проведет проверку.

Теги
Александр Вучич Сербия Владимир Путин Международный уголовный суд ордер на арест
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