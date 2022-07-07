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В Кремле сообщили, что не знают о черных списках артистов

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о наличии черных списков российских артистов, о которых рассказывали участники группы Little Big, передает корреспондент РБК.

Ранее музыканты в интервью русской службе Би-би-си сообщили, что после критики военных действий на Украине их внесли в «неофициальные черные списки», запретив тем самым концертную деятельность. «Приходят эти черные списки площадкам, где написано, кто не может выступать на этих площадках», — заявил лидер группы Илья Прусикин, уточнив, что из-за этого им придется отменить все концерты в России.

«Нет, мне неизвестно ничего об этом», — заявил Песков в ответ на вопрос, известно ли Кремлю о подобных черных списках. По словам пресс-секретаря президента, черные списки есть у правоохранителей, в них указаны те, кто нарушают законы страны.

Little Big выпустила антивоенный клип и уехала из страны
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Вокалист группы Little Big Илья Прусикин

24 июня группа Little Big выпустила трек Generation Cancellation и видеоклип на него, в подписи к которому содержится призыв остановить военные действия на Украине. На видео чередуются кадры с изображением мужчин в костюмах за шахматной доской, на которой в роли фигур выступают военные; людей, чьи головы подключены через трубы к телевизору, людей с закрытыми на «молнию» ртами. Позже на сайте Little Big появилось сообщение, что коллектив теперь базируется в Лос-Анджелесе.

Теги
музыка Дмитрий Песков артисты черный список
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