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Военная операция на Украине ,  
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Юрий Шевчук сообщил об отмене концерта ДДТ в Москве

В проведении концерта группе ДДТ отказали столичные власти, заявил музыкант. Это решение он связал со своей позицией по военной операции на Украине. На Шевчука ранее составили протокол по статье КоАП о дискредитации действий армии
Юрий Шевчук
Юрий Шевчук (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Запланированный на 10 июня концерт рок-группы ДДТ в Москве не состоится. Об этом РБК рассказал лидер коллектива Юрий Шевчук. По его словам, провести концерт не позволили московские власти.

«Мэрия Москвы, ее службы, отвечающие за безопасность, нам не позволили играть этот концерт. Ребята, которые проводили концерт, не получили разрешения. Мэрия мотивировала это тем, что еще нет решения суда. Но суд смешной: в Уфе и административка, к Москве это никакого отношения не имеет. Но понятно, что это из-за нашей позиции против спецоперации», — заявил РБК Юрий Шевчук.

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Административный протокол по статье КоАП о дискредитации действий Вооруженных сил был составлен на Шевчука после концерта в Уфе 18 мая. Музыкант со сцены выступил с антивоенным обращением и рассказал о своем понимании слова «родина».

По словам продюсера Радмира Усаева, после концерта за кулисы пришли силовики и «изолировали» Шевчука в гримерке, после чего провели с ним беседу по поводу его высказываний.

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Первоначально материалы дела были направлены в Советский районный суд Уфы, однако солист ДДТ попросил передать дело на рассмотрение по месту жительства, в Санкт-Петербург. Давать показания он отказался.

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В конце мая Дзержинский районный суд Петербурга вернул в полицию дело против Шевчука «для устранения недостатков». Как пояснили в суде, в составленном на него протоколе не описано событие правонарушения и «отсутствует указание на то, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил в целях защиты интересов России и ее граждан».

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Солист группы &laquo;ДДТ&raquo; Юрий Шевчук

По словам адвоката музыканта Александра Передрука, содержание протокола сводится к тому, что «18 мая во время выступления на концерте он дискредитировал ВС, совершил правонарушение, предусмотренное ст. 20.3.3». При этом какие именно высказывания, дискредитирующие российских военных, допустил его подзащитный, в нем не указывается, отметил также Передрук.

В конце апреля группа ДДТ отказалась выходить на сцену Тюменской филармонии из-за баннера с буквой Z, которая является символом поддержки военной операции на Украине. Другое помещение музыкантам не предоставили.

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Теги
Елена Чернышова, Любовь Порываева Любовь Порываева
ДДТ Юрий Шевчук концерты Военная операция на Украине Москва
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