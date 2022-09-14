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Организаторы сообщили о переносе концерта ДДТ в Петербурге

Концерт перенесли на 27 мая следующего года — в этот день будет отмечаться 320-летие Петербурга. В прошлом месяце уфимский суд обязал Шевчука выплатить штраф по делу о дискредитации армии. Защита оспорила решение
Юрий Шевчук
Юрий Шевчук (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Концерт ДДТ в Санкт-Петербурге, запланированный на 24 сентября, «по независящим от артиста и организаторов причинам» перенесли на 27 мая 2023 года, сообщается на сайте группы. Новая дата совпадает с днем, когда будет отмечаться 320-летие Петербурга.

Несколькими месяцами ранее группа отменила концерт в Москве. Он должен был пройти 10 июня. По словам Шевчука, мероприятия не разрешили провести столичные власти, которые мотивировали решение тем, что на тот момент суд еще не вынес решения по административному делу о дискредитации армии, возбужденному на лидера группы.

Решение по этому делу уфимский суд вынес в середине августа. Он признал Шевчука виновным и назначил ему штраф 50 тыс. руб.

Протокол по ст. 20.3.3 КоАП о дискредитации вооруженных сил на лидера ДДТ составили после концерта 18 мая. Во время него Шевчук выступил с антивоенным обращением и рассказал о своем понимании слова «родина». 

Защита Шевчука оспорила штраф за дискредитацию армии
Общество
Юрий Шевчук

В конце августа защита оспорила штраф. В ее заявлении говорится, что суд «необоснованно лишил» Шевчука права на рассмотрение его дела по месту жительства, нарушил конституционное право на свободу выражения мнения, а также не принял во внимание нарушение права исполнителя на защиту при возбуждении дела.

Что касается выступлений, то в августе, уже после решения суда, Шевчук заявил «Осторожно Media», что ДДТ «пока не может давать концерты в России», поскольку находится в списках запрещенных групп.

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О появлении в России списка «нежелательных музыкальных исполнителей» в начале июля сообщила «Фонтанка». Всего в нем на тот момент было 37 музыкантов. Помимо Шевчука это, по данным издания, певец Валерий Меладзе, группы «Машина времени», «Аквариум», «Би-2», Little Big и их солисты, рэперы Noize MC и Face (Иван Дремин, включен в список иноагентов) и «Каста», певицы Земфира и Монеточка. Большинство из участников списка выступили с антивоенной позицией или уехали за границу, а также столкнулись с отменой концертов в России.

В Кремле заявляли, что не знают о каких-либо черных списках артистов, которым запретили выступать в России. «Черные списки есть у правоохранителей, это списки тех, кто нарушает законы страны», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
ДДТ концерт Юрий Шевчук Санкт-Петербург
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