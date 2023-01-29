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ДДТ перенесла концерты в трех российских городах

ДДТ перенесла концерты в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге
Фото: Руслан Шамуков / РИА Новости
Фото: Руслан Шамуков / РИА Новости

Концерты группы ДДТ в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге перенесены на неопределенный срок, сообщается на сайте группы.

В объявлении коллектива отмечается, что выступления перенесли «по независящим от группы и организаторов причинам».

Новые даты концертов пообещали объявить, «как только появится такая возможность». Подчеркивается, что все приобретенные билеты не требуют обмена и будут действительны, при желании зрители могут вернуть за них деньги.

«Группа ДДТ искренне благодарит десятки тысяч наших поклонников, купивших билеты во многих городах России и терпеливо ожидающих наших выступлений. Спасибо, мы это понимаем и ценим!» — заявили в ДДТ.

В мае прошлого года после концерта на «Уфа-Арене» на лидера ДДТ Юрий Шевчука составили протокол о дискредитации российской армии из-за антивоенного обращения и рассказа о своем понимании слова «Родина». Суд признал музыканта виновным и оштрафовал его на 50 тыс. руб.

После этого концерты группы в разных городах России, в том числе Москве и Петербурге, неоднократно переносили. В августе Шевчук заявил, что ДДТ «пока не может давать концерты в России», поскольку находится в списках запрещенных групп. В Кремле заявляли, что не знают о каких-либо черных списках артистов, которым запретили выступать в России.

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