В Марселе в порту на 72 часа отказались принимать контейнеры с грузом

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Рабочие торгового морского порта Франции Марсель-Фос объявили забастовку из-за пенсионной реформы. Об этом сообщает BFM Marseille.

Профсоюз работников марсельского порта объявил о начале операции «Мертвый порт» (Port mort). В течение 72 часов ввоз контейнеров будет запрещен, работа в порту не будет осуществляться. Перевозка грузов и паромные переправы будут заблокированы. Профсоюз проводит забастовку после того, как две резолюции о вотуме недоверия правительству из-за пенсионной реформы провалились в парламенте.

16 марта работники порта уже провели такую же забастовку.

После начала рассмотрения пенсионной реформы во Франции начались протесты и забастовки. Бастуют работники нефтеперерабатывающих, мусоросжигательных заводов, а также железнодорожной отрасли.

16 марта премьер-министр Элизабет Борн объявила о принятии пенсионной реформы без голосования по ней в нижней палате парламента, прибегнув к ст. 49.3 Конституции страны, которая позволяет это делать. После этого оппозиция попыталась вынести два вотума недоверия правительству, но они провалились в парламенте.

Пенсионная реформа во Франции предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.