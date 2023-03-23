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В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство

На улице Крупской в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Самодельное взрывное устройство сработало в городе Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщает городская администрация в телеграм-канале.

«В Мелитополе на улице Крупской сработало самодельное взрывное устройство», — говорится в сообщении.

При происшествии никто не пострадал, оперативные службы и сотрудники правоохранительных органов приступили к работе на месте взрыва.

В середине марта в Мелитополе подорвали автомобиль владельца местной транспортной компании Ивана Ткача. Он умер в больнице от полученных ран. От взрыва также пострадали женщина и ребенок Ткача, их тоже госпитализировали.

По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство.

Теги
Запорожская область Мелитополь Украина Военная операция на Украине взрыв
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