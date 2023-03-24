Из-за санкций Россия получила вчетверо меньше по долгам других стран

Доходы России по двусторонним госкредитам в 2022 году оказались значительно ниже запланированных, узнал РБК. Вместо ожидаемых 48,7 млрд руб. удалось получить 11 млрд. Основная причина — санкции

Фото: Владислав Шатило / РБК

В 2022 году проценты по государственным кредитам, предоставленным Россией правительствам иностранных государств и их юридическим лицам, составили менее четверти от запланированного уровня. Это следует из материалов о реализации плана-графика мероприятий Министерства финансов по выполнению документов стратегического планирования за 2022 год (документ есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием). Вместо запланированных 48,68 млрд руб. с иностранных заемщиков было собрано только 11,13 млрд.

Для сравнения: в 2021 году процентный доход России по таким займам составлял чуть более 52 млрд руб., а в 2020-м — более 64 млрд.

В качестве причины недостижения планового показателя Минфин указал «непоступление платежей от иностранных заемщиков в связи с введенными санкционными ограничениями». В феврале 2022 года Минфин США запретил осуществлять операции с российскими Центробанком, Минфином и Фондом национального благосостояния (ФНБ). Аналогичную меру по ограничению транзакций с Банком России оформил Евросоюз. ВЭБ.РФ, который выступал агентом по таким платежам в адрес России от иностранных государств, также попал под санкции США и ЕС. РБК направил запрос в Минфин.

То, что процентный доход окажется значительно ниже заложенного в прогноз уровня, было ожидаемым. Как ранее писал РБК, власти допускали его снижение в 2022 году до 9,7 млрд руб. В 2023 году прогнозируется рост этих поступлений до 40,3 млрд руб., следовало из проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы. Такой объем в теории должен стать возможным в том числе благодаря новому механизму уступки прав требований по долговым обязательствам. Право правительства его использовать в 2023 году было закреплено в Бюджетном кодексе. Предполагается, что уступка прав требований (де-факто продажа) может быть произведена в пользу юридических лиц, ведущих деятельность на территории страны-должника и не попавших под санкции, сообщал РБК. Таким образом власти смогут принимать оперативные решения для обеспечения поступления в федеральный бюджет задолженности иностранных государств перед Россией.

В 2023 году по состоянию на 21 марта Россией получено 0,3 млрд руб. процентного дохода по долгам зарубежных стран и компаний-заемщиков, следует из данных портала «Электронный бюджет». Сколько основного долга возвращено, не раскрывается, так как Минфин перестал публиковать данные об источниках финансирования дефицита бюджета.

«Информация по платежам от государств-дебиторов носит ограниченный характер и не раскрывается Минфином России», — сообщили РБК в пресс-службе министерства.

На 1 января 2022 года задолженность нерезидентов перед российскими органами государственного управления равнялась $49 млрд, показывает статистика Банка России. По данным Всемирного банка на конец 2021 года, крупнейшими должниками России по двусторонним кредитам были Белоруссия (около $8,5 млрд), Бангладеш (около $4,4 млрд), Индия ($3,3 млрд), Вьетнам ($1,5 млрд) и Йемен (около $1,2 млрд); в этой же статистике по итогам 2020 года также фигурировала Венесуэла (около $3,1 млрд).

Низкие поступления процентов по государственным долгам связаны не только с санкциями, которые, безусловно, нарушили многие платежные схемы, но и с тяжелой ситуацией в бюджетах развивающихся стран, полагает директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. Вследствие повышения ключевой ставки ФРС многим из них грозит дефолт по коммерческой задолженности, поясняет он. Еще одна причина — политическая.

«В целом суммы долгов и процентов по ним небольшие, а взыскание требует политических усилий. Неудивительно, что в нынешних условиях Россия не оказывает политического давления на дружественные страны», — рассуждает он.

Оценивая возможный механизм уступки долговых требований, Буклемишев допускает, что препятствием для его реализации могут стать условия кредитных соглашений, прямо запрещающие подобные действия. Однако саму схему он считает жизнеспособной.