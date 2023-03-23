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Мурашко заявил о локализации очагов сибирской язвы

Министр здравоохранения Мурашко: очаги сибирской язвы в России локализовали
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Очаги сибирской язвы в России локализовали, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».

На вопрос, ожидается ли дальнейшее распространение сибирской язвы в стране, Мурашко ответил, что этого «не будет».

О первых случаях заражения сибирской язвой в России стало известно 15 марта, двух человек госпитализировали в Чувашии в состоянии средней степени тяжести. На следующий день в деревне Старое Акташево ввели карантин. 22 марта симптомы заболевания выявили у третьего жителя региона.

В тот же день пациента с подозрением на сибирскую язву госпитализировали в Подмосковье. Мужчина прибыл в регион из Чувашии. Затем в больницу попал еще один пациент. Предварительные анализы наличие сибирской язвы у них не подтвердили.

В Россельхознадзоре Чувашии предположили, что вероятной причиной вспышки сибирской язвы стал незаконный убой нелегально купленного животного — быка, не стоявшего на учете в ветеринарной службе. Животное кормили зерном неизвестного происхождения, от сибирской язвы его не вакцинировали.

Сибирская язва — инфекционная болезнь, которой могут заражаться как животные, так и люди. Для нее характерна интоксикация, развитие воспаления кожи, лимфатических узлов и внутренних органов, появление карбункулов на коже.

Без лечения около 20% случаев кожной инфекции прогрессируют до токсического отравления организма (токсемии) и смерти.

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Теги
Михаил Мурашко Министерство здравоохранения сибирская язва
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