Мурашко заявил о локализации очагов сибирской язвы
Очаги сибирской язвы в России локализовали, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».
На вопрос, ожидается ли дальнейшее распространение сибирской язвы в стране, Мурашко ответил, что этого «не будет».
О первых случаях заражения сибирской язвой в России стало известно 15 марта, двух человек госпитализировали в Чувашии в состоянии средней степени тяжести. На следующий день в деревне Старое Акташево ввели карантин. 22 марта симптомы заболевания выявили у третьего жителя региона.
В тот же день пациента с подозрением на сибирскую язву госпитализировали в Подмосковье. Мужчина прибыл в регион из Чувашии. Затем в больницу попал еще один пациент. Предварительные анализы наличие сибирской язвы у них не подтвердили.
В Россельхознадзоре Чувашии предположили, что вероятной причиной вспышки сибирской язвы стал незаконный убой нелегально купленного животного — быка, не стоявшего на учете в ветеринарной службе. Животное кормили зерном неизвестного происхождения, от сибирской язвы его не вакцинировали.
Сибирская язва — инфекционная болезнь, которой могут заражаться как животные, так и люди. Для нее характерна интоксикация, развитие воспаления кожи, лимфатических узлов и внутренних органов, появление карбункулов на коже.
Без лечения около 20% случаев кожной инфекции прогрессируют до токсического отравления организма (токсемии) и смерти.