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В Чувашии выявили третий случай заражения сибирской язвой

Минздрав Чувашии: у третьего жителя региона проявились симптомы сибирской язвы
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Симптомы сибирской язвы проявились у третьего жителя Чувашии, сообщил Минздрав региона, передает «РИА Новости».

По данным Минздрава, на ухе заболевшего выступило пятно багрово-фиолетового цвета, «с отделяемым серозно-геморрагического характера».

Эти симптомы, согласно сообщению ведомства, говорят о заражении сибирской язвой.

15 марта глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что двух человек госпитализировали с сибирской язвой в Цивильском муниципальном округе республики. По его словам, их состояние врачи оценили как состояние средней тяжести», но жизни заболевших ничего не угрожает. На следующий день в деревне Старое Акташево ввели карантин.

Сибирская язва — опасная инфекционная болезнь, которой могут заражаться как животные, так и люди. Для заболевания характерна интоксикация, развитие воспаления кожи, лимфатических узлов и внутренних органов, появление карбункулов на коже.

Без лечения около 20% случаев кожной инфекции прогрессируют до токсического отравления организма (токсемии) и смерти.

В Россельхознадзоре Чувашии предположили, что вероятной причиной вспышки сибирской язвы стал незаконный убой нелегально купленного животного — быка, не стоявшего на учете в ветеринарной службе. Животное кормили зерном неизвестного происхождения, от сибирской язвы его не вакцинировали.

Региональный минздрав также сообщал, что в регионе ведется работа по закупке сибиреязвенной вакцины для плановой вакцинации людей, чья работа связана с повышенным риском заражения.

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Теги
Чувашия Минздрав сибирская язва
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