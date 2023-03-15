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В Чувашии два человека попали в больницу с сибирской язвой

Глава Чувашии Николаев: В республике выявили два случая сибирской язвы
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Два человека госпитализированы с сибирской язвой в Цивильском муниципальном округе Чувашии в состоянии средней степени тяжести, заявил глава региона Олег Николаев.

Он рассказал, что власти провели оперативное совещание по этому поводу, прогнозы врачей по поводу состояния больных благоприятные, угрозы их жизни нет.

«Провели оперативное совещание по случаю заражения сибирской язвой двух жителей в Цивильском муниципальном округе. <...> Жизни граждан ничего не угрожает. Все они госпитализированы с лабораторно подтвержденным диагнозом, получают все необходимое специфическое лечение», — написал он в своем Telegram.

По словам Николаева, врачи оценивают состояние заболевших как средней тяжести, «терапевтический прогноз благоприятный».

Материал дополняется

Теги
Чувашия сибирская язва госпитализация
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Сумма
Срок
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Ставка
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