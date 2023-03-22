В Подмосковье вслед за Чувашией выявили случай сибирской язвы

В Подмосковье госпитализировали жителя Чувашии с подозрением на сибирскую язву

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В Подмосковье госпитализировали пациента с подозрением на сибирскую язву, сообщило региональное управление Роспотребнадзора, передает ТАСС. Мужчина прибыл в Подмосковье из Чувашии.

«Специалистами управления незамедлительно начато эпидрасследование. Организован комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий. По месту пребывания гражданина проведена дезинфекция», – сообщили в Роспотребнадзоре.

Глава Чувашии Олег Николаев ранее сообщал, что признаки сибирской язвы выявили у нескольких человек, участвовавших в забое больного быка. В Россельхознадзоре заявили, что вероятной причиной заболевания стал убой нелегально купленного животного, чьи мясо и шкура были проданы неизвестным людям. 16 марта на территории деревни Старое Акташево в Чувашии, где были выявлены случаи заражения, был введен карантин.

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