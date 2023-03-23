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Сибирская язва у двух пациентов в Подмосковье пока не подтвердилась
Минздрав Подмосковья: взятые у пациентов анализы не подтвердили наличие сибирской язвы
Предварительные анализы не подтвердили наличие сибирской язвы у двух пациентов в Московской области, сообщил Минздрав Московской области в телеграм-канале.
«В медорганизации, подведомственной Минздраву МО, находятся двое контактных пациентов. <...> Предварительные анализы не подтвердили у них сибирской язвы», — говорится в сообщении. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
В больницу пациентов доставили с соблюдением всех эпидемиологических мер, их поместили в изолированный бокс.
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