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В чувашской деревне ввели карантин из-за двух заболевших сибирской язвой

Власти Чувашии ввели карантин в деревне с двумя заболевшими сибирской язвой

В деревне Старое Акташево в Чувашии ввели карантин из-за двух случаев заражения человека сибирской язвой, соответствующий указ подписал глава региона Олег Николаев.

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по сибирской язве на территории эпизоотического очага, неблагополучного пункта и угрожаемой зоны. <...> Определить: эпизоотический очаг в пределах территории личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Цивильский муниципальный округ, деревня Старое Акташево», — говорится в постановлении Николаева.

15 марта двух человек госпитализировали с сибирской язвой в Чувашии. Глава региона рассказал, что прогнозы врачей по поводу состояния больных благоприятные, угроза их жизни отсутствует.

Как сообщили в Минздраве Чувашии, в регионе ведется работа по закупке сибиреязвенной вакцины для плановой вакцинации людей, чья работа связана с повышенным риском заражения. Это «сельскохозяйственные работники, работники животноводческих ферм, скотобоен и мясокомбинатов, кожевенных заводов, шерстомойных фабрик и цехов по изготовлению мясокостной муки и костного клея, врачи-ветеринары».

В Россельхознадзоре Чувашии предположили, что вероятной причиной вспышки сибирской язвы стал незаконный убой нелегально купленного животного — быка, не стоящего на учете в ветеринарной службе. «Кормление бычка осуществлялось зерном неизвестного происхождения. Вакцинация от сибирской язвы не проводилась. Убой животного был осуществлен 3 марта по причине ухудшения состояния его здоровья», — говорится в сообщении ведомства. Заражение могло произойти через порезы на руках при обработке туши, при этом полученное мясо и шкура были проданы неизвестным людям.

Сибирская язва — особо опасная инфекционная болезнь, которой могут заражаться как животные, так и люди. Заболевание характеризуется интоксикацией, развитием воспаления кожи, лимфатических узлов и внутренних органов, появлением карбункулов на коже. Без лечения около 20% случаев кожной инфекции прогрессируют до токсического отравления организма (токсемия) и смерти.

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сибирская язва Чувашия Олег Николаев карантин
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