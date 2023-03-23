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Политика ,  
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Медведев заявил, что за диверсию на «Северных потоках» заплатят жители ЕС

Медведев: за диверсию на «Северных потоках» заплатят жители ЕС, а не организатор
Утечка газа на месте взрыва, архивное фото
Утечка газа на месте взрыва, архивное фото (Фото: Danish Defence Command / Reuters)

Отвечать за подрывы «Северных потоков» должны организаторы, но на деле платить за это будут жители Евросоюза, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Заплатит население Евросоюза, уже платит в три конца, как принято говорить», — сказал Медведев. По его словам, цены на газ в Европе после этого выросли, и «даже самая нижняя цена существенно выше, чем та цена, по которой мы когда-то поставляли газ».

Жители европейских стран уже «получили дорогие счета за свет, за газ, дорогие огурцы, дорогие помидоры, закрытие целого ряда производств, нерентабельную химию и так далее», сказал он.

Он также заявил, что Россия понимает, в чьих интересах были совершены подрывы газопроводов. «Нам же понятно, в чьих это интересах. Как бы это ни выглядело антиамерикански, в конечном счете основной бенефициар — это США», — сказал Медведев.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года: на двух трубах СП-1 и одной СП-2 обнаружили утечки. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях.

Российские власти не раз возлагали ответственность за взрывы на страны Запады. Так, постпред при ООН Василий Небензя в конце февраля говорил, что «вовлеченность Запада в конфликт из косвенной все больше перерастает в прямую и последствия этого становятся заметными повсюду».

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Президент России Владимир Путин возложил ответственность за подрыв на «англосаксов», которым нарушение работы газопроводов «было выгодно».

В феврале американский журналист Сеймур Херш опубликовал в созданном за пару часов до этого блоге собственное расследование о диверсии на газопроводах системы «Северный поток». В нем со ссылкой на анонимный источник он заявил, что подрыв был организован американскими водолазами при содействии Норвегии.

В Пентагоне и Белом доме опровергли причастность США к произошедшему. Великобритания также опровергала свою причастность к происшествию.

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Северный поток Дмитрий Медведев взрыв США

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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