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«Золотая корона» объяснила отказ от переводов с карт банков под санкциями
«Золотая корона»: перевод с карт ряда российских банков невозможен из-за санкций
Сервис денежных переводов «Золотая корона» не может осуществлять трансграничные переводы с карт ряда российских банков из-за риска нарушения санкционного режима других стран, сообщили РБК в его пресс-службе.
«При осуществлении трансграничных переводов мы вынуждены руководствоваться требованиями партнеров, осуществляющих непосредственно выплату переводов в других странах, расчетных банков и собственного подразделения комплаенс, которые сводятся к неготовности осуществлять операции в нарушении санкционных режимов третьих стран», — сказано в сообщении.
Так сервис объяснил проблемы, возникшие у пользователей при переводах, в частности, с карт «Тинькофф», «Сбера», Альфа-банка — все эти организации находятся под санкциями.
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