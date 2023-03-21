Си Цзиньпин приехал в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным

Си Цзиньпин прибыл в Кремль на переговоры с Владимиром Путиным

Си Цзиньпин (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Глава КНР Си Цзиньпин прибыл в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Лидеры встретятся в составе делегаций, после чего подпишут документы и выступят с совместным заявлением. Программа основного дня визита завершится государственным обедом.

Ранее 21 марта с главой КНР встретился премьер-министр Михаил Мишустин. Последний поздравил Си с переизбранием на пост председателя и отметил «особый характер российско-китайских отношений, вступающих в новую эпоху». В свою очередь Си Цзиньпин объяснил, что решение после переизбрания отправиться с первым визитом именно в Россию «соответствует исторической логике», так как страны являются «друг другу крупнейшими соседними державами».

Накануне, в день своего приезда, Си Цзиньпин провел неформальную встречу с Путиным. Она продолжалась четыре с половиной часа. Российский президент сообщил китайскому лидеру, что в Москве изучили мирный план Китая по Украине, а Си Цзиньпин заверил, что Пекин готов продолжать участвовать в политическом урегулировании.

Председатель КНР предложил Путину и Мишустину посетить Китай в этом году.