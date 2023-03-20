Экс-советник президента США назвал суд в Гааге нелегитимным и опасным
Международный уголовный суд (МУС) — «фундаментально нелегитимный» институт, а его решение выдать ордер на арест президента России Владимира Путина может осложнить достижение мира на Украине, заявил бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон телеканалу Sky News.
«Я думаю, что в настоящий момент действия МУС потенциально препятствуют достижению дипломатического решения на Украине», — сказал Болтон. — Если вы хотите переговоров, то выдача ордера на арест Владимира Путина увеличивает или уменьшает вероятность того, что он на них согласится?».
Болтон назвал МУС нелегитимным и опасным учреждением, которое осуществляет функции государственных органов «в вакууме» и не ограничено никакими конституционными рамками.
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