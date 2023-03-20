Экс-советник президента США назвал суд в Гааге нелегитимным и опасным

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 82,37 (+0,91) Инвестиции, 17:26 Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 77,24 (+0,64) Инвестиции, 17:26
Жительница Мариуполя рассказала об угрозах после встречи с Путиным Политика, 20:22
В Турции составили список товаров, запрещенных к экспорту в Россию Экономика, 20:18
Решение о последствиях критики судей для Плющенко примут в апреле Спорт, 20:18
Боррель сообщил об «историческом решении» по снарядам для Украины Политика, 20:07
FTX подала в суд на ликвидаторов багамской компании FTX Digital Markets Крипто, 20:01
Экс-советник президента США назвал суд в Гааге нелегитимным и опасным Политика, 19:56
Облигации девелоперов: почему это выгодно застройщикам и инвесторам РБК Недвижимость, 19:56
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Генерал Росгвардии сознался в систематических «откатах» Политика, 19:55
Как аукционная борьба увеличивает интерес к объекту РБК +, 19:55
И тебя посчитали: реальное положение дел у предпринимателей РБК +, 19:48
Как электронные торговые площадки конкурируют с маркетплейсами РБК +, 19:44
Как выбрать летние покрышки: какие шины лучшие на лето РБК Autonews, 19:42
Гибкое решение: почему ТеДо стала резидентом сервисного офиса Тренды, 19:41
Участники рынка обсудили пути развития индустрии беттинга в России Новая Экономика, 19:39
Военная операция на Украине ,  
0 

Экс-советник президента США назвал суд в Гааге нелегитимным и опасным

Болтон: решение МУС об аресте Путина может затруднить достижение мира на Украине
Джон Болтон
Джон Болтон (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Международный уголовный суд (МУС) — «фундаментально нелегитимный» институт, а его решение выдать ордер на арест президента России Владимира Путина может осложнить достижение мира на Украине, заявил бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон телеканалу Sky News.

«Я думаю, что в настоящий момент действия МУС потенциально препятствуют достижению дипломатического решения на Украине», — сказал Болтон. — Если вы хотите переговоров, то выдача ордера на арест Владимира Путина увеличивает или уменьшает вероятность того, что он на них согласится?».

Болтон назвал МУС нелегитимным и опасным учреждением, которое осуществляет функции государственных органов «в вакууме» и не ограничено никакими конституционными рамками.

Материал дополняется

Теги
США МУС Международный уголовный суд Владимир Путин
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter