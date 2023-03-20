Британия анонсировала встречу 40 стран для помощи МУС по Украине

Глава Минюста Британии Рааб: в Лондоне пройдет встреча 40 стран для помощи МУС по Украине

На конференции выступят министр юстиции и генпрокурор Украины, участники решили оказать содействие деятельности суда в Гааге по преследованию «военных преступников». Лондон решил выделить в этом году МУС до £1 млн

Доминик Рааб (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Спустя более года после начала военной операции России на Украине лидеры стран мира встретятся в Лондоне для демонстрации поддержки Международному уголовному суду (МУС) в Гааге, заявил в Twitter британский министр юстиции Доминик Рааб. Встреча пройдет 20 марта.

«Военные преступники должны нести ответственность», — написал он.

Встречу организовали Рааб и его нидерландский коллега Дилан Есилгоз-Зегериус, в ней примут участие представители более 40 государств, пишет Independent. Конференцию откроют выступления министра юстиции Украины Дениса Малюськи и генпрокурора страны Андрея Костина, а также прокурора суда в Гааге Карима Хана.

Великобритания увеличит финансирование МУС до £1 млн в этом году, ожидая, что остальные государства также окажут содействие и финансовую поддержку.

Палата международного суда в Гааге в середине марта выдала ордер на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В сообщении суда говорилось, что они «предположительно несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию».

Кремль счел саму постановку вопроса об ордере на арест президента «возмутительной и неприемлемой», а в МИДе назвали решение МУС «юридически ничтожным». «Решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения», — сказала представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

При этом президент США Джо Байден назвал решение суда в Гааге обоснованным, а в Германии пообещали арестовать российского президента, если тот нанесет визит. Власти ЮАР предупредили, что в курсе юридических обязательств из-за ордера МУС и проведут консультации до августа: тогда запланирован саммит БРИКС, российскому президенту обещали выслать приглашение. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал решение суда «поворотным моментом» для неминуемости «полного спектра» ответственности России.