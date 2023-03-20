Си Цзиньпин заявил о готовности «стоять на страже миропорядка» с Россией

Си Цзиньпин (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Китай готов вместе с Россией «стоять на страже миропорядка, основанного на международном праве», и отстаивать «ооноцентричную международную систему» в неспокойном современном мире, заявил председатель КНР Си Цзиньпин по прибытии в Москву.

«Китай и Россия — добрые соседи и надежные партнеры, связанные горами и реками», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Китайский лидер выразил уверенность в плодотворности своего визита в Россию. Поездка «придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху», считает он.

Президент России Владимир Путин в октябре прошлого года отмечал, что Москва и Пекин прикладывают усилия к «построению справедливого миропорядка». Именно это он называл целью российско-китайского сотрудничества на мировой арене.

Визит Си Цзиньпина в Москву продлится до 22 марта. Он обсудит с Путиным актуальные вопросы двусторонних отношений, лидеры подпишут совместные документы. Приглашая Си в Москву в конце прошлого года, Путин заявил, что поездка должна продемонстрировать всему миру прочность связей двух стран и стать «главным политическим событием года в двусторонних отношениях».

На предстоящей встрече политики затронут и тему урегулирования на Украине. Председатель КНР ознакомится с «российским видением» мирной инициативы Пекина. Китайский мирный план по разрешению российско-украинского конфликта включает 12 пунктов, в том числе уважение суверенитета всех государств, прекращение боевых действий и возобновление переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что инициатива Китая больше похожа на высказывание мыслей, чем на мирный план.