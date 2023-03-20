МИД Китая призвал Гаагу уважать юридический иммунитет главы государства

Здание Международного уголовного суда (Фото: icc-cpi.int)

Международный уголовный суд (МУС) должен придерживаться объективной позиции и уважать международное законодательство, заявил на брифинге официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, передает новостной портал News.ifeng.

«Международный уголовный суд должен занимать объективную и беспристрастную позицию, уважать юридический иммунитет, которым обладает глава государства в соответствии с международным правом, разумно осуществлять свои полномочия в соответствии с законом, добросовестно толковать и применять международное право и избегать политизации и двойных стандартов», — отметил Ван Вэньбинь.

II палата предварительного производства МУС 17 марта выдала ордера на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд уточнил, что они «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию» после начала военной операции на Украине.

Кремль назвал решение Международного уголовного суда в Гааге «возмутительным и неприемлемым», официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала это решение «юридически ничтожным». Львова-Белова отметила, что этим решением международное сообщество оценило «помощь детям нашей страны».

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ордер на арест Путина «поворотным моментом».

Некоторые мировые лидеры также поддержали это решение. Так, например, министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявил, что арестует президента России Владимира Путина, если «его нога ступит на территорию Германии».

При этом президент Сербии Александр Вучич считает, что решение суда в Гааге было «не совсем мудрым», так как оно отражает «большое нежелание говорить о мире и перемирии».