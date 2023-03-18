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Москалькова предложила изменить правила приобретения гражданства детьми

Москалькова: следует давать гражданство родившимся за рубежом детям россиян и иностранцев
Москалькова предложила давать гражданство России детям, родившимся за рубежом, даже если один их родитель — иностранец. Сейчас такие дети получают гражданство только при рождении в России или при риске стать лицом без гражданства
Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила давать российское гражданство детям, родившимся за рубежом, если один его родитель — гражданин России, а другой — иностранец, сообщает «РИА Новости».

«Ребенок приобретает гражданство Российской Федерации по рождению, если на день рождения ребенка: 3. Один из его родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой родитель является иностранным гражданином (независимо от места рождения)», — такую поправку предлагает внести Москалькова.

Сейчас в этом пункте закона «О гражданстве» говорится, что ребенок россиянина и иностранца может получить гражданство, если «родился на территории Российской Федерации либо если в ином случае он станет лицом без гражданства». Независимо от места рождения дети получают гражданство России, если оба его родителя или единственный родитель — россияне.

Кроме того, Москалькова предложила отменить требование предоставлять письменное и нотариально удостоверенное согласие родителя-иностранца на получение ребенком-иностранцем российского гражданства в случае, если у другого родителя есть российский паспорт.

Эти поправки она уже внесла в Государственную Думу. С декабря 2021 года там находится на рассмотрении внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о гражданстве, в первом чтении его приняли в апреле 2022 года.

Документ предлагает расширить полномочия президента по определению категорий лиц, имеющих право на упрощенное приобретение российского гражданства, а также сократить число требований при получении гражданства более чем к 20 категориям лиц.

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В законопроекте содержится и расширенный перечень преступлений, за которыми последует прекращение гражданства России. Среди них — тяжкие преступления против государств и, преступления, связанные с оборотом наркотиков.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
гражданство Дети иностранные граждане Татьяна Москалькова
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