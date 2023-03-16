Военкоматы в Марий Эл начали рассылать повестки

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Военкоматы Марий Эл начали рассылать повестки жителям региона для уточнения данных воинского учета, сообщила пресс-служба правительства.

«В настоящее время военным комиссариатом проводится раздача повесток для уточнения военно-учетных специальностей и упорядочивания документов», — говорится в сообщении правительства. В нем уточняется, что раздача проходит «в плановом режиме», поскольку «ежегодно начальником Генерального штаба ВС России утверждается план проведения военных сборов с гражданами, пребывающими в запасе».

Заместитель руководителя оперативного штаба Евгений Кузьмин сказал, что в 2023 году план проведения военных учебных сборов был утвержден 22 февраля в соответствии с указом президента. Они будут проходить на базе Казанского высшего танкового командного училища в течение 40 дней с 17 марта по 26 апреля. Пресс-служба правительства добавила, что за призванными на сборы гражданами сохранится рабочее место с выплатой средней зарплаты, «также будут осуществлены все финансовые выплаты в соответствии с воинским званием и должностью».

Марий Эл стал шестым регионом, где в марте стали рассылать повестки для уточнения данных. 14 марта о рассылке объявили власти Воронежской области, 15 марта — Липецкой и Пензенской областей, а также в Ханты-Мансийском автономном округе, 16 марта — в Ярославской области. В липецком правительстве объяснили, что по всей России военкоматы оцифровывают базы данных и для этого нужно актуализировать информацию. «Необходимость этой процедуры возникла после того, как в ходе проведения частичной мобилизации были выявлены ошибки», — заявили региональные власти.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал процесс рассылки «обычной практикой». Он говорил, что «все данные нужно уточнять и обновлять». Отвечая на вопрос о том, стоит ли ожидать новой волны мобилизации, он уточнил, что «никаких обсуждений на этот счет» в руководстве страны не ведется.