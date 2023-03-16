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В Ярославской области вслед за другими регионами начали выдавать повестки

Военкоматы Ярославской области начали выдавать повестки для уточнения данных
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В Ярославской области начали рассылать повестки жителям для уточнения данных воинского учета. Об этом РБК сообщили в региональном военном комиссариате.

Жители Ярославля в одном из общедомовых чатов рассказывают, что представители военкомата вручают повестки жильцам, пишет 76.ru.

15 марта о рассылке повесток для сверки данных сообщили в Воронежской, Липецкой и Пензенской областях, а также Ханты-Мансийском автономном округе. Рассылку повесток власти называли плановой работой. Необходимость актуализировать данные в правительстве Липецкой области связали с ошибками, которые были выявлены во время частичной мобилизации.

Мобилизация началась 21 сентября прошлого года, 28 октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался президенту Владимиру Путину о выполнении задания по призыву 300 тыс. человек из числа резервистов. Указ об окончании частичной мобилизации Путин не подписывал. В Кремле и в Госдуме неоднократно заявляли, что вторая волна призыва не обсуждается.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя раздачу повесток в российских регионах, назвал процесс обычной практикой и объяснил, что «все данные нужно уточнять и обновлять».

Теги
военкомат повестка Ярославская область новости
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