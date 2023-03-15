Четвертый регион начал рассылку повесток для уточнения данных

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Военнообязанным в Ханты-Мансийском автономном округе рассылают повестки для уточнения данных, заявил Ura.ru начальник отдела по работе с гражданами окружного военкомата Алексей Голиков.

Он подчеркнул, что военкомат работает в обычном режиме, «усиление» не планируется. По словам Голикова, выдача повесток для уточнения информации о военнообязанных — это «постоянная работа».

О рассылке повесток для сверки данных ранее объявили власти Воронежской, Липецкой и Пензенской областей. В липецком правительстве объяснили, что по всей России военкоматы оцифровывают базы данных и для этого нужно актуализировать информацию. «Необходимость этой процедуры возникла после того, как в ходе проведения частичной мобилизации были выявлены ошибки», — заявили региональные власти.

Частичная мобилизация началась 21 сентября прошлого года, а 28 октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался президенту Владимиру Путину о выполнении задания по призыву 300 тыс. человек из числа резервистов. Указ об окончании частичной мобилизации Путин не подписывал. При этом власти неоднократно заявляли, что возможность проведения второй волны призыва не обсуждается.

Комментируя раздачу повесток, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал этот процесс «обычной практикой». «Все данные нужно уточнять и обновлять. И в этих рамках ведется постоянная работа», — сказал Песков. Отвечая на вопрос о том, стоит ли ожидать новой волны мобилизации, он подчеркнул, что «никаких обсуждений на этот счет у нас не ведется».