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Словакия получила согласие Польши на совместную поставку Украине самолетов МиГ-29, сообщил словацкий министр обороны Ярослав Надь в Facebook (владелец соцсети Meta Platform, признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«На встрече министров обороны стран ЕС в Швеции в среду польский коллега [Мариуш Блащак] подтвердил, что его страна согласится на совместную процедуру отправки Словакией и Польшей Украине лишних [самолетов] МиГ-29 из обеих стран», — написал он.

Президент Польши Анджей Дуда 8 марта в интервью CNN заявил, что Польша готова передать свои истребители МиГ-29 Украине в рамках международной коалиции. Он добавил, что в долгосрочной перспективе Украине придется перейти на западные самолеты, например F-16.

Надь в начале марта в интервью AP говорил, что Словакия рассматривает возможность передать Украине 10 из 11 советских самолетов МиГ-29 после того, как власти Украину обратились к Западу с просьбой поставить истребители.

В конце января El País со ссылкой на представителя Военно-воздушных сил (ВВС) Украины полковника Юрия Игната писала, что Украина хотела бы срочно получить 24 истребителя от западных стран в рамках первой фазы поддержки самолетами. По его словам, идеальным вариантом для Украины станет получение американских F-16. На Украине считают, что эта модель объединила бы преимущества четырех типов самолетов, применяемых украинскими военными: бомбардировщика Су-24, истребителей Су-27 и МиГ-29 и штурмовика Су-25.



В Кремле поставки вооружений Украине критикуют, заявляя, что поставляемое украинской армии оружие не помешает России добиться намеченных целей, но затянет конфликт.