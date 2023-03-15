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Военная операция на Украине ,  
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Польша анонсировала скорое получение ВСУ истребителей от коалиции стран

Польша анонсировала скорое получение ВСУ истребителей МиГ-29 от коалиции стран
Польша пообещала передать Украине советские истребители за один—полтора месяца, указав, что несколько стран присоединятся к этой инициативе. Варшава отметила, что другие государства объявят об этом самостоятельно
Истребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Несколько стран договорились передать Украине истребители МиГ-29, в ближайшее время будет сообщен состав этой коалиции государств и число самолетов, сообщил представитель польского правительства Петр Мюллер на пресс-конференции, передает TVN24.

«У нас уже есть четкие заявления о том, какие именно государства будут [входить в коалицию], но мы договорились, что они самостоятельно объявят о такого рода решениях в подходящие сроки и после соответствующих процедур», — добавил Мюллер.

В начале марта о намерении передать Украине истребители МиГ-29 заявили власти Польши и Словакии. Польский президент Анджей Дуда уточнил, что это будет сделано в рамках международной коалиции, Украина сможет получить авиацию в ближайшие четыре—шесть недель. «Я уверен, что Украина будет готова их использовать немедленно», — подчеркнул он. По его мнению, в долгосрочной перспективе Украине придется перейти на западные самолеты, например F-16. В Минобороны Словакии говорили о готовности передать ВСУ 10 из 11 самолетов МиГ-29.

В Вашингтоне заявили, что приветствуют решение Польши и других стран предоставить Украине боевые истребители.

Российская сторона критикует поставки военной техники из западных стран на Украину, Кремль связывает рост напряженности в конфликте с «продолжением дискуссии теперь уже по авиационной компоненте».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина МиГ-29 авиация истребители Польша
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