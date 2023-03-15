Польша анонсировала скорое получение ВСУ истребителей от коалиции стран
Несколько стран договорились передать Украине истребители МиГ-29, в ближайшее время будет сообщен состав этой коалиции государств и число самолетов, сообщил представитель польского правительства Петр Мюллер на пресс-конференции, передает TVN24.
«У нас уже есть четкие заявления о том, какие именно государства будут [входить в коалицию], но мы договорились, что они самостоятельно объявят о такого рода решениях в подходящие сроки и после соответствующих процедур», — добавил Мюллер.
В начале марта о намерении передать Украине истребители МиГ-29 заявили власти Польши и Словакии. Польский президент Анджей Дуда уточнил, что это будет сделано в рамках международной коалиции, Украина сможет получить авиацию в ближайшие четыре—шесть недель. «Я уверен, что Украина будет готова их использовать немедленно», — подчеркнул он. По его мнению, в долгосрочной перспективе Украине придется перейти на западные самолеты, например F-16. В Минобороны Словакии говорили о готовности передать ВСУ 10 из 11 самолетов МиГ-29.
В Вашингтоне заявили, что приветствуют решение Польши и других стран предоставить Украине боевые истребители.
Российская сторона критикует поставки военной техники из западных стран на Украину, Кремль связывает рост напряженности в конфликте с «продолжением дискуссии теперь уже по авиационной компоненте».