Кремль заявил об искусственном поднятии темы новой мобилизации
Тема продолжения мобилизации в России поднимается искусственно как внутри страны, так и из-за рубежа, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Ее (тему продолжения мобилизации. — РБК) там искусственно будируют и из-за рубежа, и внутри страны. Я предлагаю вам все-таки вспоминать соответствующие заявления, которые делал президент [России Владимир] Путин на этот счет», — сказал Песков.
28 октября прошлого года министр обороны Сергей Шойгу отчитался Путину о выполнении задания по призыву 300 тыс. человек из числа резервистов. Указ об окончании частичной мобилизации президент России не подписывал: Кремль считает, что такой документ не нужен.
С тех властям неоднократно задавали вопросы про новую волну мобилизации. В начале декабря глава государства заявил, что никакой необходимости в дополнительном призыве нет. Позже депутат комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев говорил об отсутствии предпосылок к проведению второй волны мобилизации в России как минимум в ближайшие шесть месяцев.