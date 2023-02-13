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В Госдуме заявили, что вторая волна мобилизации не обсуждалась

Замглавы комитета по обороне Швыткин: в Думе не обсуждают вторую волну мобилизации
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Вторая волна частичной мобилизации в Госдуме не рассматривается, заявил замглавы комитета по обороне Юрий Швыткин на пресс-конференции.

«Вопросы второй волны Госдумой и в нашем комитете в частности не обсуждаются», — отметил депутат (цитата по «РИА Новости»).

12 февраля посольство США выпустило рекомендацию воздержаться от поездок в Россию из-за «непредсказуемых последствий» конфликта на Украине. Тем гражданам, кто уже находится в России, посоветовали покинуть страну. Москва может лишить американцев доступа к консульской помощи США, подвергнуть имеющих второй российский паспорт мобилизации и воспрепятствовать выезду из страны, предупредили в дипмиссии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что данных о новой волне мобилизации в России нет. «А то, что там упоминаются граждане с двойным гражданством — то есть те, у кого есть и американское гражданство, и российское, — здесь в любом случае эти граждане, которые являются гражданами России, в первую очередь для нас являются гражданами России, вне зависимости от того, какое второе гражданство у них есть», — пояснил Песков.

Теги
мобилизация Госдума Посольство США
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