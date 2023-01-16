Bloomberg сообщил о роли Индии в поставках российского топлива в Европу

Bloomberg: Индия переработает нефть из России в дизельное топливо и отправит его в ЕС

Индия, нарастившая закупки нефти из России, будет перерабатывать сырье и отправлять его в Евросоюз после вступления в силу эмбарго на российские нефтепродукты, пишет Bloomberg. Это не нарушает санкции ЕС

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Вступление в силу европейского эмбарго на импорт российских нефтепродуктов 5 февраля значительно изменит глобальные маршруты поставок дизельного топлива: этому будут способствовать новые покупатели нефти из России, которые после переработки отправят топливо обратно в Европу, пишет Bloomberg.

В их числе агентство называет Индию, которая после начала боевых действий на Украине стала одним из крупнейших покупателей российской нефти со скидкой. По данным аналитиков Vortexa, в декабре 2022 года Россия поставила в эту страну на 24% больше сырой нефти, чем месяцем ранее, и в основном ее приобретали частные нефтеперерабатывающие заводы.

В то же время Индия и США нарастили поставки дизельного топлива в Евросоюз, поскольку производят его больше, чем потребляют. Как пишет агентство, увеличение потоков из Индии означает, что «российская нефть закупается и перерабатывается в дизельное топливо в Индии, перед тем как продаваться обратно в Европу». Bloomberg отмечает, что это не нарушает санкции Евросоюза, но говорит о неэффективности ограничительных мер. По сути, говорится в материале, нефтепродукты «будут транспортироваться на тысячи миль дальше, чем обычно, а затем обратно».

Bloomberg пишет, что есть риск проведения «более сомнительных операций», например, переоформления грузов или смешивание топлива с нефтепродуктами не российского происхождения.

До начала военной операции на Украине Россия была крупнейшим поставщиком топлива в Европу. Теперь, пишет агентство, основными его покупателями станут трейдеры из Африки, Латинской Америки и Азии, а ЕС придется обеспечить закупки до 600 тыс. барр. дизельного топлива в день, чтобы заменить российские поставки. Ранее Bloomberg назвал самым очевидным новым источником поставок топлива в Евросоюз и Великобританию страны Ближнего Востока. Помимо этого, экспорт дизеля нарастил Китай.

Европейское эмбарго на поставки российской нефти и нефтепродуктов морским путем вступит в силу одновременно с потолком цен на нефтепродукты (его уровень пока не установлен). Ограничение цены на сырую нефть в $60 за баррель начало действовать с 5 декабря 2022 года. В конце декабря в России был подписан указ об ответных мерах, который запрещает поставки, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Запрет на поставки нефти действует с 1 февраля до 1 июля 2023 года.