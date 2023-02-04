Reuters узнал об оплате Индией российской нефти дирхамами ОАЭ

Хотя Индия не признает санкции против России, в Нью-Дели стараются не нарушать введенные против Москвы ограничения. Индийские компании при оплате поставок российского сырья начали использовать валюту ОАЭ вместо долларов

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Индийские нефтеперерабатывающие заводы начали оплачивать большую часть поставок российской нефти, которые они закупают через трейдеров в Дубае, в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов вместо долларов, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.

Индия не поддерживает санкции Запада против Москвы из-за боевых действий на Украине, и закупки российской нефти не могут считаться их нарушением, отмечает агентство. Несмотря на это, банки и другие финансовые учреждения с осторожностью относятся к клиринговым платежам, «чтобы невольно не нарушать» многие другие ограничения.

По данным Reuters, индийские нефтепереработчики и трейдеры начали искать альтернативные способы оплаты поставок российской нефти после введения странами Запада потолка цен на сырье 5 декабря 2022 года (он установлен на уровне $60 за баррель). Агентство пишет, что они предпринимали подобные попытки и ранее, но безуспешно, и компаниям пришлось вернуться к американской валюте. Сейчас, со слов источников, Государственный банк Индии проводит расчеты по этим платежам в дирхамах. Регулятор не ответил на запрос агентства.

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Объявляя о планах установить потолок на российскую нефть, G7 сообщила, что мера включит запрет на страхование и финансовое обеспечение танкеров, перевозящих сырье по цене выше согласованного лимита. Как пишет Reuters, мера будет действовать, даже если нефть предназначена для таких стран, как Китай и Индия, которые не признают ограничения.

В декабре Telegraph India со ссылкой на источники в Министерстве нефти и промышленности сообщила, что Нью-Дели может поддержать ограничение цен на российскую нефть, если ее стоимость превысит $60 за баррель либо западные страны введут вторичные санкции за несоблюдение этой меры.

Агентство Bloomberg ранее отмечало, что после начала военных действий на Украине Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти со скидкой. По данным аналитиков Vortexa, в декабре 2022 года Россия поставила в эту страну на 24% больше сырой нефти, чем месяцем ранее, и в основном ее приобретали частные нефтеперерабатывающие заводы. Россия также лидировала по поставкам в Индию в октябре и ноябре.