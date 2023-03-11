Смотритель острова рассказал о поисках подорвавшей Nord Stream лодки

На острове Кристиансё сообщили о контактах с полицией насчет лодки из дела Nord Stream

Датская полиция ведет поиск лодки, которая, возможно, участвовала в диверсии на Nord Stream. В январе следователи посетили остров Кристиансё, расположенный недалеко от места взрыва, и пообщались с местными жителями

Остров Кристиансё (Фото: Tom Little / Reuters)

Датская полиция в декабре 2022 года обратилась к властям острова Кристиансё в поисках лодки, которая была пришвартована к острову в сентябре — в том же месяце, когда произошел взрыв на двух газопроводах «Северный поток». Об этом РБК сообщил смотритель острова Сорен Тийм Андерсен.

Кристиансё является частью архипелага Эртхольмен, это самая восточная точка Дании. На острове постоянно проживают около 90 человек. Он находится в 18 км к северо-востоку от другого датского острова, Борнхольм, рядом с которым расположено место взрыва газопроводов.

Андерсен указал, что по данному запросу местные власти предоставили информацию из своей портовой онлайн-системы. Кроме того, в январе они помогли полиции получить сведения от жителей Кристиансё через пост в Facebook (компания Meta, которая владеет соцсетью, признана в России экстремистской организацией и запрещена).

«Полиция спрашивала местных жителей, есть ли у них фото или видео из гавани в дни с 16 по 18 сентября. Полиция посетила остров 18 января, тогда мы просмотрели информацию в портовой системе, и они посетили некоторых местных жителей, которые ответили на пост в Facebook», — рассказал Андерсен.

Он добавил, что не знает, нашла ли полиция лодку, которую искала.

В марте несколько зарубежных СМИ сообщили об «украинском следе» в инциденте с «Северными потоками». По информации немецкой газеты Die Zeit, в организации подрыва использовалась яхта, арендованная компанией из Польши, которая, вероятно, принадлежит двум украинцам.

На судне, вышедшем 6 сентября из порта Росток в Германии, было шесть человек, указывала газета. Это пять мужчин (капитан, два водолаза, два помощника водолаза) и женщина-врач, их национальности неизвестны. Они и разместили взрывчатку, которую в Росток доставили на грузовике, на газопроводах.

Spiegel позднее сообщила, что речь может идти о 15-метровой парусной яхте модели Bavaria Cruiser 50 Andromeda, арендованной на острове Рюген в Германии через чартерную компанию.

Немецкая прокуратура подтвердила, что в январе проводила обыски на подозрительном судне, которое могло перевозить взрывчатку. Иных деталей ведомство не раскрывало.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность украинцев к инциденту и заявил, что такая информация «играет только на руку России». В Кремле публикации на эту тему назвали «скоординированным вбросом» и предположили, что это попытка отвлечь внимание от истинных авторов диверсии.