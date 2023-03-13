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Война санкций ,  
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Евросоюз на полгода продлил санкции против россиян из-за спецоперации

Совет Евросоюза до сентября продлил индивидуальные санкции из-за конфликта на Украине
Фото: Ian Forsyth / Getty Images
Фото: Ian Forsyth / Getty Images

Совет Евросоюза на полгода, до 15 сентября, продлил индивидуальные санкции, введенные в отношении 1473 физических и 205 юридических лиц «за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины». Об этом говорится в заявлении Евросоюза.

«Существующие меры предусматривают ограничения на поездки физических лиц, заморозку активов и запрет на предоставление денежных средств или других экономических ресурсов, перечисленных физическим и юридическим лицам», — отмечается в сообщении ЕС.

Санкции за «подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины» были введены против граждан России в марте 2014 года — когда Крым вошел в состав России по итогам референдума. Евросоюз расширил их спустя несколько дней после начала спецоперации на Украине в 2022 году. Круг лиц, попавших под ограничения, расширяется с каждым новым санкционным пакетом, Евросоюз согласовал уже десять перечней. Ограничения продлеваются каждые полгода, в прошлый раз они были продлены в сентябре 2022-го.

В частности, под санкции попало российское руководство: президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев и другие. В Кремле назвали ограничительные меры бандитизмом.

В годовщину начала военной операции Евросоюз продлил введенные из-за ситуации на Украине секторальные санкции в отношении России — до 24 февраля следующего года. Ограничения распространяются на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши. Также санкции запрещают импорт или транспортировку морским путем сырой нефти и нефтепродуктов из России в страны ЕС.

Теги
Евросоюз санкции Россия Украина
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