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Евросоюз продлил на полгода санкции против российских граждан и компаний

Фото: Ian Forsyth / Getty Images
Фото: Ian Forsyth / Getty Images

Евросоюз продлил на полгода действие санкций, введенных против российских граждан и компаний в связи с присоединением Крыма в 2014 году и началом спецоперации на Украине, сообщается на сайте Совета ЕС.

«Совет принял сегодня решение продлить срок действия ограничительных мер в отношении лиц, виновных в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2023 года», — говорится в заявлении.

По данным Совета ЕС, всего речь идет о санкциях против 1206 физических и 108 юридических лиц. Санкции ограничивают поездки физлиц, предусматривают заморозку активов и запрещают предоставлять средства фигурантам списка.

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