Суд ЕС отменил санкции против матери Пригожина

Суд по иску Виолетты Пригожиной установил, что та не владеет компанией «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» с 2017 года, как считал Брюссель, а родственных связей недостаточно для включения в санкционный список

Фото: H.D. Falkenstein / imageBROKER.com / Global Look Press

Суд ЕС аннулировал санкции против Виолетты Пригожиной, матери основателя ЧВК «Вагнер», бизнесмена Евгения Пригожина, сообщается на сайте суда.

«Даже если Пригожин несет ответственность за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, связь между госпожой Пригожиной и ее сыном <...> основана исключительно на их семейных отношениях и, следовательно, этого недостаточно для оправдания ее включения в оспариваемые списки», — говорится в сообщении.

Пригожина попала под санкции Евросоюза в конце прошлого февраля, поскольку, как сочли в Брюсселе, была владельцем ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», которое принадлежит группе компаний «Конкорд», основанной ее сыном и принадлежавшей тому до 2019 года, а также других компаний, связанных с Пригожиным.

Однако суд по иску матери основателя ЧВК установил, что та не владеет компанией «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» с 2017 года, хоть ей и принадлежала часть акций. Кроме того, суд не установил связи Пригожиной с другими компаниями ее сына.

Мать основателя ЧВК также находится под санкциями Канады. Оттава включила ее в список в связи с присоединением к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, в санкционный список ЕС прошлым летом был внесен сын Пригожина Павел. Вместе с сестрой Полиной они с конца прошлого февраля оказались также под санкциями Канады.

Сам основатель ЧВК находится под ограничениями США (с 2016 года), Канады (с прошлого февраля) и Евросоюза (с прошлого апреля).