Си Цзиньпина первым в истории переизбрали главой КНР на третий срок

Решение принято единогласно. Переизбрание Си Цзиньпина на третий срок стало возможным благодаря поправкам в Конституцию страны

Си Цзиньпин (Фото: Mark R. Cristino / Reuters)

Депутаты всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) переизбрали Си Цзиньпина главой КНР, сообщает агентство Xinhua. Он стал первым в истории страны председателем, утвержденным на третий пятилетний срок.

Кроме того, Си переизбрали на пост председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР. В голосовании участвовали 2952 человека, решение было принято единогласно, передает CNN.

Первый вице-премьер Госсовета Хань Чжэн избран заместителем председателя КНР, а член постоянного комитета политбюро ЦК компартии Китая Чжао Лэцзи стал председателем постоянного комитета ВСНП. Они принесли присягу на верность Конституции КНР в Доме народных собраний. Парламентарии также одобрили план реформы аппарата Госсовета КНР.

Как отмечает Bloomberg, на голосовании не присутствовал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, который возглавлял правительство два пятилетних срока. Осенью он не вошел в состав нового ЦК КПК 20-го созыва. Как ожидается, 11 марта на эту должность будет назначен экс-секретарь шанхайского горкома Коммунистической партии Китая (КПК) Ли Цян; CNN называет его одним из протеже Си Цзиньпина.

Си занимает пост главы государства с 2013 года, пять лет спустя его кандидатуру утвердили на новый пятилетний срок. В 2018-м на сессии ВСНП были приняты поправки к Конституции об отмене ограничения полномочий председателя КНР двумя сроками.

При Си Цзиньпине Китай закрепил за собой репутацию второй экономики мира (после США), однако пандемия коронавируса, политика нулевой терпимости к COVID-19 и жесткие ограничения замедлили экономический рост. Так, если до пандемии ВВП Китая рос ежегодно примерно на 6%, то по итогам прошлого года он вырос всего на 3%. Третий срок Си на посту главы КНР начнется на фоне не только экономических проблем, но и самого низкого за последние десятилетия уровня отношений с США, отмечает AFP.