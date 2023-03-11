Политика ,
0
Рогов сообщил о переброске ВСУ с запорожского направления на артемовское
Рогов: фиксируется переброска подразделений ВСУ с запорожского направления на артемовское
Вооруженные силы Украины перебрасывают в район Артемовска (украинское название — Бахмут) военные подразделения с запорожского направления. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, сообщает ТАСС.
«Фиксируется переброска подразделений ВСУ с запорожского направления на артемовское. При этом группировка ВСУ, находящаяся на запорожском направлении, не уменьшается», — заявил Рогов, отметив, что к Артемовску перебрасываются военные, проходившие учебу в западных странах.
Материал дополняется.