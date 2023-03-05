Рогов заявил о подготовке Киевом ударной группы для наступления на юге
Рогов: Киев готовит ударную группировку для наступления в Запорожской области
Владимир Рогов
Киев формирует ударную группировку для наступления на находящуюся под контролем российских сил часть Запорожской области, чтобы выйти к побережью Азовского моря, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов, передает «РИА Новости».
По его словам, резервы украинских войск в основном базируются в Днепропетровской области, но некоторые части располагаются на остающихся под контролем Киева территориях Запорожской области. Рогов утверждает, что туда перебросили уже порядка 12 тыс. бойцов.
«Основная задача — рассечь нашу группировку и перерезать сухопутный коридор в Крым», — сказал он, предположив, что ВСУ «решатся пойти в наступление» в конце марта или начале апреля.
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