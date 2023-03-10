Лавров пообещал ответ России при отсутствии расследования по Nord Stream

Сергей Лавров (Фото: ТАСС)

Россия будет думать над ответом Западу, если он заблокирует объективное расследование по взрывам на газопроводах системы «Северный поток», заявил глава МИД Сергей Лавров в эфире «Первого канала».

«Я не хочу никому грозить, никому угрожать и не хочу ни на что намекать, но я просто знаю, что это грубейшая террористическая атака не останется нерасследованной», — заверил он. «Конечно, мы будем думать, как отвечать Западу на эту прямую атаку, прямое покушение на нашу собственность, по большому счету», — сказал Лавров.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года, компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Президент России Владимир Путин заявил, что нарушение работы газопроводов было выгодно «англосаксам», — на них он и возложил ответственность за теракт.

Расследованием случившегося занимаются Германия, Швеция и Дания. Россия неоднократно заявляла, что ее специалистов к расследованию не допускают.

В начале февраля американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на анонимный источник писал, что подрыв труб организовали американские водолазы при участии Норвегии. США эти данные опровергли.

Позже источники The New York Times рассказали, что в теракте могла участвовать некая «проукраинская группировка», а Die Zeit сообщила, что власти Германии идентифицировали судно, которое могли использовать в секретной операции. Яхту арендовала компания из Польши, которая, вероятно, принадлежит двум украинцам, писало издание.

После этих публикаций заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что новые данные доказывают верность призывов Москвы провести международное расследование под руководством генсека ООН Антониу Гутерреша. Лавров в начале марта отмечал, что Москва просила о расследовании «и сразу же этот запрос был отклонен». Россия больше не позволит Западу «снова взрывать газопроводы», обещал он тогда.