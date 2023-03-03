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Лавров пообещал не дать Западу «взрывать газопроводы»

Министр Лавров: Россия не позволит Западу снова взрывать газопроводы
Министр отметил, что США стремятся сделать из Европы «подчиненного игрока», в то время как Россия теперь ориентирована «на надежных, заслуживающих доверия партнеров» и не позволит впредь «взрывать газопроводы»
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: ТАСС)

Россия не позволит Западу «снова взрывать газопроводы» и не будет ориентироваться на Запад в своей энергетической политике, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на конференции Raisina Dialogue.

«Мы просили о расследовании [взрывов на «Северных потоках»], и сразу же этот запрос был отклонен. Американцы назвали это «нонсенсом», и, когда Сеймур Херш опубликовал свои находки, вы видели, какая была реакция у европейцев и американцев. Германия была унижена физически, морально и в любом другом понимании», — сказал министр.

По его словам, все действия США сегодня имеют целью сделать из Европы «подчиненного игрока» для Вашингтона, в то время как энергетическая политика России теперь ориентирована «на надежных, заслуживающих доверия партнеров». «Мы больше не будем полагаться на каких-либо партнеров с Запада. Мы не позволим им снова взрывать газопроводы», — подчеркнул министр.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Президент России Владимир Путин возложил ответственность за подрыв на «англосаксов», которым нарушение работы «Северных потоков», по его мнению, было «выгодно».

Расследованием подрыва газопроводов занимаются Германия, Швеция и Дания, в международных водах которых произошли взрывы. Россия неоднократно заявляла, что ее специалистов к расследованию не допускают.

Лавров пообещал не дать Западу «взрывать газопроводы»
Лавров пообещал не дать Западу «взрывать газопроводы»

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В начале февраля американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором со ссылкой на один анонимный источник утверждалось, что подрыв организовали американские водолазы при участии Норвегии.

В Пентагоне и Белом доме опровергли причастность США к произошедшему. Постпред при ООН Василий Небензя в ходе спецсессии Генассамблеи организации заявил, что «вовлеченность Запада в конфликт из косвенной все больше перерастает в прямую и последствия этого становятся заметными повсюду». Он подчеркнул, что за взрывы на газопроводах «придется ответить в любом случае».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Сергей Лавров газопроводы теракты Запад Северный поток

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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