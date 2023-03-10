Зеленский оценил решение Бельгии признать голодомор геноцидом

Мемориал жертвам голодомора в Киеве (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

Решение депутатов нижней палаты парламента Бельгии признать голодомор в УССР 1930-х годов геноцидом является символичным и историческим. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

«Я благодарен Бельгии за это важное решение для каждого украинца, за этот глубоко символичный сегодня шаг!» — написал он.

Палата представителей Бельгии признала голодомор 1932–1933 годов в УССР геноцидом украинского народа накануне, 9 марта. Инициативу поддержали все депутаты палаты, за исключением членов Рабочей партии, — они воздержались от голосования. В палате насчитывается 12 представителей этой партии, всего в Палате представителей Бельгии 150 депутатов.

Массовый голод на Украине произошел в 1932–1933 годах. По разным оценкам, за это время погибли от 2 млн до 8 млн человек. Украинские власти признали голод начала 1930-х геноцидом украинского народа в 2006 году.

Это решение поддержало несколько десятков стран и международных организаций. Геноцидом голодомор признали парламенты и палаты законодательных органов ФРГ, Болгарии, США, Португалии и других стран. Аналогичное решение в декабре 2022 года принял Европарламент.

В МИД России резолюцию Европарламента объяснили «исторической безграмотностью». В документе приводится «искаженное восприятие исторического прошлого Украины, насаждаемое преступными киевскими властями с подачи своих заокеанских кураторов», говорили в ведомстве. Резолюцию приняли «в угоду сиюминутным установкам на сдерживание России», говорилось в сообщении министерства.

Голод, разразившийся в 1930-е годы, пытаются представить как геноцид украинцев, однако он затронул многие народы, проживавшие на территории СССР, и стал «общей трагедией» русских, украинцев, казахов и других, полагает российский МИД.