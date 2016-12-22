Палата представителей США признала голодомор на Украине геноцидом

Палата представителей США признала голод на Украине в 1932–1933 годах геноцидом украинцев. Об этом сообщил украинский президент Петр Порошенко в Facebook.

Глава государства отметил, что над этим решением работали украинские дипломаты и украинская община. Порошенко также назвал признание голодомора геноцидом «историческим решением».

В тексте резолюции 931, опубликованной на сайте конгресса, говорится, что палата представителей «признает выводы комиссии США по голоду на Украине, представленные в конгресс 22 апреля 1988 года, включая то, что «Иосиф Сталин и его окружение совершили геноцид против украинцев в 1932–1933». В Twitter палаты представителей указывается, что резолюция с таким номером принята.

4 октября аналогичную резолюцию принял сенат США. Порошенко назвал это решение свидетельством стратегического партнерства двух стран.

В МИД России заявили, что попытки представить голод геноцидом украинцев не имеют ничего общего с историческими фактами. Голод затронул многие народы, проживавшие на территории СССР, добавили в ведомстве.