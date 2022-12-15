Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа

Европарламент постановил, что голод на Украине в начале 30-х годов был вызван сознательными действиями советского руководства и его организовали искусственно

Мемориал жертв Голодомора в Киеве (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

Европарламент принял резолюцию о признании Голодомора на Украине геноцидом украинского народа. За проголосовали 507 депутатов, 12 — против, следует из результатов голосования.

«Европейский парламент признает Голодомор, искусственный голод 1932–1933 годов на Украине, вызванный сознательными действиями советского режима, геноцидом против народа Украины», — говорится в тексте резолюции.

Депутаты Европарламента выражают солидарность с народом Украины, отдают дань уважения погибшим из-за «целенаправленных действий сталинского режима по организации искусственного голода» и осуждают действия советского руководства.

Постоянное представительство России при ЕС назвало это решение искажением исторических фактов. «Никто не отрицает, что в 1930-х годах на значительной части территории СССР действительно был голод. Жертвами той трагедии, причинами которой ученые называют засуху и насильственную коллективизацию, стали русские, украинцы, белорусы, казахи и представители других народов, населявших СССР. Говорить о том, что голод был организован, да еще и по национальному признаку, не просто глупость, но и оскорбление памяти умерших», — говорится в заявлении дипломатической миссии.

Массовый голод на Украине произошел в 1932–1933 годах, по разным оценкам, за это время погибли от 2 до 8 млн человек. Украинские власти признали голод начала 1930-х геноцидом украинского народа в 2006 году. В 2018 году аналогичное решение приняли в Польше и США. Всего массовый голод начала 1930-х годов в Украинской ССР актом геноцида признали 23 государства и ряд международных организаций. Россия не согласна с такой трактовкой.

1 декабря Голодомор был признан геноцидом бундестагом. В принятом по итогам голосования документе говорилось, что массовая смерть от голода была вызвана не неурожаем, а «политическим руководством СССР во главе с Иосифом Сталиным».

Россия не признает голод начала 1930-х годов геноцидом украинцев, ссылаясь на то, что он затронул большое число регионов СССР. В 2008 году, в связи с 75-летием Голодомора, Госдума приняла постановление «Памяти жертв голода 1930-х годов на территории СССР», в котором выразила скорбь и признала, что причиной голода была насильственная коллективизация и репрессивные меры для обеспечения поставок хлеба на фоне неурожая. «Однако нет никаких исторических свидетельств того, что голод организовывался по этническому признаку. Его жертвами стали миллионы граждан СССР, представители различных народов и национальностей, проживающих преимущественно в сельскохозяйственных районах страны. Эта трагедия не имеет и не может иметь международно установленных признаков геноцида и не должна быть предметом современных политических спекуляций», — говорилось в документе.