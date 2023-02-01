Парламент Болгарии признал голодомор на Украине геноцидом

Мемориал жертв Голодомора в Киеве (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

Большинство депутатов Народного собрания Болгарии (134 человека) проголосовали за признание голодомора на Украине в 1932–1933 годах геноцидом, против этого решения выступили 26 депутатов, сообщает Болгарское национальное радио (BNR).

Также на заседании было принято решение отмечать День памяти жертв голодомора на Украине каждую последнюю субботу ноября.

Парламент Болгарии также решил, что любое отрицание, оправдание и уничижение геноцида украинцев будет восприниматься как акт осквернения памяти миллионов людей, погибших тогда.

Массовый голод на Украине произошел в 1932–1933 годах. По разным оценкам, за это время погибли от 2 млн до 8 млн человек. Украинские власти признали голод начала 1930-х геноцидом украинского народа в 2006 году. Всего массовый голод начала 1930-х годов в Украинской ССР актом геноцида признали 23 государства и ряд международных организаций.

В 2018 году аналогичное решение приняли в Польше и США, в декабре 2022 года соответствующую резолюцию принял бундестаг Германии, а позже Европарламент. Причем в бундестаге отметили, что массовая смерть от голода была вызвана не неурожаем, а «политическим руководством СССР во главе с Иосифом Сталиным».

В постоянном представительстве России при ЕС тогда назвали это решение искажением исторических фактов. В заявлении отмечалось, что жертвами голодомора были «русские, украинцы, белорусы, казахи и представители других народов, населявших СССР», а в качестве причин голода ученые называют засуху и насильственную коллективизацию. «Говорить о том, что голод был организован, да еще и по национальному признаку, не просто глупость, но и оскорбление памяти умерших», — говорится в заявлении дипломатической миссии.