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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Бундестаг признал голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа

В бундестаге сочли, что массовая смерть от голода была вызвана не неурожаем, а «политическим руководством СССР», и признали голодомор «геноцидом». Россия считает это антиисторическим подходом, противоречащим здравому смыслу
День памяти жертв голодомора в Киеве
День памяти жертв голодомора в Киеве (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA / ТАСС)

Бундестаг Германии принял резолюцию о признании голодомора в начале 1930-х годов «геноцидом украинцев», который был организован и поддерживаем намеренно. Об этом сообщается на сайте немецкого парламента.

Резолюция была принята большинством голосов, воздержались партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и «Левые». После объявления результатов звучали долгие аплодисменты.

В бундестаге отметили, что массовая смерть от голода была вызвана не неурожаем, а «политическим руководством СССР во главе с Иосифом Сталиным».

«Голодомор представляет собой «преступление против человечности, и с сегодняшней точки зрения «можно предложить историко-политическую классификацию — геноцид», — цитирует бундестаг депутатов Европарламента.

О том, что в бундестаге предложили признать голодомор геноцидом, писал 25 ноября Reuters со ссылкой на предоставленный депутатами проект. Представители правительства рассказали, что проект поддержали глава МИД Германии Анналена Бербок и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Парламенты Молдавии и Румынии, а также сенат Ирландии приняли решение признать голодомор геноцидом украинцев.

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Посол России в Германии Сергей Нечаев подчеркнул, что призывы депутатов бундестага признать голод в СССР в начале 1930-х геноцидом украинцев — антиисторический подход, противоречащий здравому смыслу.

Он напомнил, что голод в те годы затронул не только Украину, но и другие территории и этнические группы Советского Союза. По его словам, этот нарратив направлен на «разжигание антироссийских настроений».

Массовый голод на Украине произошел в 1932–1933 годах, по разным оценкам, в это время погибли от 2 млн до 8 млн человек. Киев признал голод в 1930-х геноцидом украинского народа в 2006 году. В 2018 году аналогичное решение приняли в Польше и США. Россия не соглашается с тем, что события на Украине были геноцидом.

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Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Бундестаг Германия Голодомор Украина геноцид
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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