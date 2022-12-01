Бундестаг признал голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа

В бундестаге сочли, что массовая смерть от голода была вызвана не неурожаем, а «политическим руководством СССР», и признали голодомор «геноцидом». Россия считает это антиисторическим подходом, противоречащим здравому смыслу

День памяти жертв голодомора в Киеве (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA / ТАСС)

Бундестаг Германии принял резолюцию о признании голодомора в начале 1930-х годов «геноцидом украинцев», который был организован и поддерживаем намеренно. Об этом сообщается на сайте немецкого парламента.

Резолюция была принята большинством голосов, воздержались партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и «Левые». После объявления результатов звучали долгие аплодисменты.

В бундестаге отметили, что массовая смерть от голода была вызвана не неурожаем, а «политическим руководством СССР во главе с Иосифом Сталиным».

«Голодомор представляет собой «преступление против человечности, и с сегодняшней точки зрения «можно предложить историко-политическую классификацию — геноцид», — цитирует бундестаг депутатов Европарламента.

О том, что в бундестаге предложили признать голодомор геноцидом, писал 25 ноября Reuters со ссылкой на предоставленный депутатами проект. Представители правительства рассказали, что проект поддержали глава МИД Германии Анналена Бербок и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Парламенты Молдавии и Румынии, а также сенат Ирландии приняли решение признать голодомор геноцидом украинцев.

Посол России в Германии Сергей Нечаев подчеркнул, что призывы депутатов бундестага признать голод в СССР в начале 1930-х геноцидом украинцев — антиисторический подход, противоречащий здравому смыслу.

Он напомнил, что голод в те годы затронул не только Украину, но и другие территории и этнические группы Советского Союза. По его словам, этот нарратив направлен на «разжигание антироссийских настроений».