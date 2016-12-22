МИД отверг попытки представить голод в 1930-е годы геноцидом украинцев

Попытки представить голод, разразившийся в 1930-е годы, как геноцид украинцев не имеют ничего общего с восстановлением справедливости и историческими фактами, заявили в МИД России.

«Попытки представить эти трагические события исключительно как «геноцид украинского народа» не имеют ничего общего ни с восстановлением справедливости, ни с историческими фактами», — говорится в сообщении ведомства в Facebook. В МИДе​ добавили, что они носят «политизированный и антинаучный» характер.

Как указали в ведомстве, голод затронул многие народы, проживавшие на территории СССР, и стал «общей трагедией» русских, украинцев, казахов и других.

В начале октября сенат США принял резолюцию, в которой признал голодомор 1930-х годов геноцидом украинского народа. В Вашингтоне осудили «систематические нарушения прав украинского народа советской властью», а также выразили сочувствие жертвам и их семьям. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил сенат США за принятие резолюции.

День памяти голодомора на Украине приходится на четвертую субботу ноября.

