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МИД объяснил решение Европарламента по голодомору «безграмотностью»

МИД объяснил резолюцию Европарламента по голодомору «исторической безграмотностью»
Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия рассматривает резолюцию Европарламента о признании голодомора на Украине геноцидом украинского народа как проявление правовой, исторической и политической безграмотности, заявили РБК в департаменте информации и печати МИДа. Документ принят «в угоду сиюминутным установкам на сдерживание России», уверены в ведомстве.

«Авторы этого откровенно русофобского «опуса» «под кальку» воспроизвели искаженное восприятие исторического прошлого Украины, насаждаемое преступными киевскими властями с подачи своих заокеанских кураторов», — считают в МИДе.

Массовый голод на Украине произошел в 1932–1933 годах. По разным оценкам, за это время погибли от 2 млн до 8 млн человек.

Украинские власти признали голод начала 1930-х геноцидом украинского народа в 2006 году. Всего массовый голод начала 1930-х годов в Украинской ССР актом геноцида признали более 20 стран и несколько международных организаций.

В МИДе указали, что понятие «голодомор» стало использоваться в США в среде украинских эмигрантов второй волны, которых министерство назвало националистами, сотрудничавшими с гитлеровцами во время Второй мировой войны и бежавшими «от заслуженного наказания» на Запад. В научный оборот термин «голодомор» вошел благодаря Джеймсу Мейсу, который при рассмотрении этого вопроса специальной комиссией конгресса положил в основу исследования «устные свидетельства». В результате «сфабрикованные Дж. Мейсом фальшивки» становились официальными документами конгресса, заявили в ведомстве.

На Украине «кампания по внедрению в массовое сознание концепции «голодомора-геноцида» началась после прихода к власти президента Виктора Ющенко, отмечают в департаменте. «Посыпались заказные публикации, переписывались школьные учебники, законодательно закреплен «день памяти жертв» и принят закон, объявляющий голодомор геноцидом, — перечислили в МИДе. — Все это является элементарным издевательством над исторической правдой и глумлением над памятью многочисленных жертв голода в Белоруссии, на Дону, Кубани, в Поволжье, Центрально-Черноземном округе, Южном Урале, Северном Кавказе, Западной Сибири и Казахстане».

В министерстве назвали «кощунственными и нелепыми» утверждения о злонамеренном характере голодомора: это была «трагическая страница общей истории» СССР, причем «основной удар» понесла РСФСР, а на Украине, «если судить по проводившемуся в 1933 году заселению колхозниками опустевших сел», больше всего пострадали «районы с преимущественно русским населением» — Харьковская, Донецкая, Днепропетровская и Одесская области.

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«При этом страны Запада, которые требовали от СССР расплачиваться зерном во внешнеторговых операциях с ними, в немалой степени посодействовали голоду», — отмечает МИД.

Европарламент принял резолюцию о признании голодомора геноцидом 15 декабря. Депутаты назвали голод 1932–1933 годов искусственным, заявив, что он был вызван «сознательными действиями советского режима».

В начале месяца аналогичное решение принял бундестаг. В принятом по итогам голосования документе говорилось, что массовую смерть вызвал не неурожай, а «политическое руководство СССР во главе с Иосифом Сталиным». МИД России назвал эту резолюцию частью «насаждаемой на Украине и спонсируемой Западом кампанией по демонизации» Москвы.

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